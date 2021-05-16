ألمانيا تسجل 8 آلاف و500 إصابة جديدة و71 حالة وفاة بكورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقا للبيانات الواردة على موقع معهد (روبرت كوخ) للأمراض المعدية، فقد ارتفع بذلك إجمالى الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة فى ألمانيا منذ ظهور الوباء إلى 86 ألفا و96 حالة، فيما بلغ العدد التراكمى للإصابات التى سُجلت طوال تلك الفترة 3 ملايين و593 ألفا و434 إصابة.

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