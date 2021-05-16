يديعوت أحرونوت: خسائر تل أبيب خلال القصف فاقت عملية الجرف الصامد

جدة - نرمين السيد - بلغت أضرار الاحتلال الإسرائيلى خلال عملية القصف الفلسطينى الأخيرة على مدينة تل أبيب أكثر من نصف حجم الضرر الذى حدث إبان عملية الجرف الصامد فى 2014 والتى استمرت 51 يومًا.





وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية الصادرة باللغة العبرية إنَّ الممتلكات الخاصة تضررت بشكل مباشر وتم تعويض الضحايا بمبلغ 200 مليون شيكل ودُفعت مليارات أخرى عن الأضرار غير المباشرة.

وبحسب مصلحة الضرائب الإسرائيلية التى نقلت عنها الصحيفة فإنَّ كل هذه المليارات تم دفعها بسبب إغلاق المصانع.

وأضافت: «الأضرار لحقت بالممتلكات الخاصة حتى الليلة الماضية، وليس بما فى ذلك الأضرار التى لحقت بقذائف الصواريخ، والأضرار التى أُصيبت مباشرة بقذائف الصواريخ تصل لـ100 مليون شيكل للممتلكات الخاصة».

إلا أنَّ الصحيفة عادت وأكّدت أن «المملتكات العامة كالمبانى الحكومية، والطرق، وغيرها من البنى التحتية، قُدِّرت بما لا يقل عن عشرات الملايين الشيكل وربما أكثر».

وعن تكلفة النفقات التى أنفقها جيش الاحتلال الإسرائيلى فقد بلغت أكثر من مليار ونصف المليار شيكل، وتزيد يوميًّا بمعدل مرتفع جدًا، بحسب الصحيفة، مشيرة إلى وزارة المالية تخطط لتحويل مبالغ مالية كبيرة تصل لمليارات الشواقل، لوزارة دفاع الاحتلال، بما فى ذلك جيش الاحتلال الإسرائيلى والشرطة.

وأضافت الصحيفة: «من الضرورى أيضًا تحويل مبالغ مالية للسلطات المحلية؛ بعد تلك الأضرار التى لحقت بها».

وختمت الصحيفة تقريرها: «على أى حال فهذه تكلفة إضافية باهظة على ميزانية إسرائيل التى لا تزال تعانى من عجز فى الموازنة العامة بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا».