إحباط محاولة تهريب أكثر من مليونى حبة كبتاجون إلى السعودية

جدة - نرمين السيد - وكتبت الهيئة، عبر حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، أن "الهيئة تنجح فى إحباط محاولة تهريب أكثر من 2,312,000 حبة كبتاجون عُثر عليها مخبأة داخل إرسالية برّاد واردة عبر منفذ ميناء جدة الإسلامى". جدير بالذكر، أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة السعودية، كانت تمكنت فى أبريل الماضي، من إحباط محاولة تهريب أكثر من مليونى قرص إمفيتامين مخدر قادمة من ‎لبنان، تم إخفاءها داخل شحنة من فاكهة الرمان، وقد تم إلقاء القبض على المتهمين وتحويلهم للنيابة العامة السعودية.

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