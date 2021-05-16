تظاهرات فى الولايات المتحدة دعما لفلسطين

جدة - نرمين السيد - وحسب موقع روسيا اليوم، فى نيويورك تجمع حوالى ألفا متظاهر فى منطقة باى ريفر فى حى بروكلين، حيث رفعوا الأعلام الفلسطينية وردّدوا هتافات مثل "فلسطين حرة حرة" و"من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة".

وجرت تظاهرات مماثلة فى عدد من المدن الأمريكية الأخرى، ولا سيما بوسطن وواشنطن وديربورن وميشيجان.