جدة - نرمين السيد - وحسب موقع روسيا اليوم، فى نيويورك تجمع حوالى ألفا متظاهر فى منطقة باى ريفر فى حى بروكلين، حيث رفعوا الأعلام الفلسطينية وردّدوا هتافات مثل "فلسطين حرة حرة" و"من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة".
وجرت تظاهرات مماثلة فى عدد من المدن الأمريكية الأخرى، ولا سيما بوسطن وواشنطن وديربورن وميشيجان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تظاهرات فى الولايات المتحدة دعما لفلسطين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.