اجتماع طارئ للجنة فلسطين بالبرلمان العربى لبحث التصعيد الإسرائيلى فى القدس

جدة - نرمين السيد - تعقد لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربى، اجتماعا طارئا لها، برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومى، رئيس البرلمان العربى الثلاثاء المقبل، لبحث التصعيد الإسرائيلى فى مدينة القدس وقطاع غزة، وكافة الأراضى الفلسطينية المحتلة، والتى أسفرت عن عشرات الضحايا والمصابين جراء القصف العشوائى والهمجى الذى قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلى.





وسوف يناقش الاجتماع الإجراءات اللازمة لاتخاذ موقف عربى ودولى وإجراءات عملية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ووضع حد للجرائم والإجراءات، التى تمثل انتهاكا فاضحا لقرارات الشرعية الدولية، وتحديا سافرا لإرادة المجتمع الدولى. ومن المنتظر أن يخرج الاجتماع بعدد من التوصيات والقرارات المهمة بهدف نصرة القضية الفلسطينية ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى وفى مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس. ومن المقرر رفع نتائج اجتماع اللجنة إلى الجلسة الطارئة للبرلمان العربى المقررة يوم الأربعاء 19 مايو الجارى، لمناقشة الانتهاكات الممنهجة التى تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلى فى مدينة القدس المحتلة واقتحامها المسجد الأقصى المبارك واعتداءاتها المتكررة على أبناء الشعب الفلسطينى.

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