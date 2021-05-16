الصين عن العنف بين إسرائيل وحماس: نساند حل الدولتين وأمريكا تقف ضد العدالة

جدة - نرمين السيد - دعا وزير الخارجية الصينى وانج يى، مجلس الأمن الدولى إلى بذل المساعى مبكرًا لوقف تصعيد العنف بين إسرائيل وحركة حماس التى تدير قطاع غزة، متهمًا الولايات المتحدة بأنها تقف ضد العدالة الدولية.





كما ألقى وزير الخارجية الأمريكى باللوم على الولايات المتحدة فى عدم تحرك مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة حتى الآن. وحسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، قال وانج فى محادثة هاتفية، أمس السبت، مع وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قريشى: "للأسف، فشل المجلس حتى الآن فى التوصل إلى اتفاق، حيث تقف الولايات المتحدة على الجانب المضاد للعدالة الدولية". كما أعرب وانج يى، عن دعم بلاده لحل الدولتين، قائلاً إن "الصين، التى تتولى رئاسة مجلس الأمن هذا الشهر، تتوقع من جميع الأطراف التحدث بصوت موحد عندما يناقش المجلس الصراع فى وقت لاحق اليوم الأحد". وتابع وزير الخارجية الصينى: "مجلس الأمن يجب أن يعيد التأكيد على حل الدولتين، ويحث الفلسطينيين والإسرائيليين على استئناف المحادثات على هذا الأساس فى أقرب وقت ممكن".

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