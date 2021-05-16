استشهاد 7 فلسطينيين من عائلة واحدة فى قصف إسرائيلى على غزة

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة الأنباء، فإن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة ارتفع حتى اللحظة إلى 145 شهيدا، وذلك بعد استشهاد فلسطينيين متأثرين بجروحهما.
ونقل التلفزيون الفلسطينى عن مصادر طبية فى قطاع غزة القول، إنه من بين الشهداء 41 طفلا، و23 سيدة، إضافة إلى إصابة 1100، منهم 313 طفلا، و206 سيدة، من بينهم 38 إصابة بالغة الخطورة.
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