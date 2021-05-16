دوري ابطال إفريقيا

دوري ابطال افريقيا (CAF Champions League) هي ثاني أكبر بطولة كرة قدم إفريقية بعد بطولة الأمم الإفريقية التي تقام كل سنتين، ولكنها بطولة سنوية يشارك بها أبطال دوريات دول قارة إفريقيا، والمؤهلة لكأس العالم للقارات، حيث تتنافس المنتخبات الفائزة بهذه البطولة في كل قارة للحصول على كأس العالم للقارات.

الدول المشاركة في دوري ابطال افريقيا

منذ أشهر وقعت قرعة اختيار الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا المقامة حاليا في القاهرة والتي بدأت في 12 فبراير 2021 ، وقد انتهت في 10 ابريل 2021، وتقسمت الأندية إلى 4 مجموعات:

المجموعة الأولي

تضم المجموعة الأولى من الدوري: الأهلي المصري، فيتا كلوب الكونغولي، سيمبا التنزاني، المريخ السوداني.

المجموعة الثانية

تضم المجموعة الثانية من الدوري: مازيمبي الكونغولي، صن داونز الجنوب إفريقي، الهلال السوداني، شباب بلوزداد الجزائري.

المجموعة الثالثة

تضم المجموعة الثالثة من الدوري: الوداد المغربي، حوربا الغيني، بترو أشيتكو الأنجولي، كايدر تشيفز الجنوب إفريقي.

المجموعة الرابعة

تضم المجموعة الثالثة من الدوري: الترجي التونسي، الزمالك المصري، مولودية الجزائري، تولجيت السنغالي.

جدول دورات البطولة

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي هو حامل اللقب والأكثر تتويجا بهذه البطولة، حيث فاز بها ست مرات كانت آخرهم العام الماضي علي غريمه نادي الزمالك في مواجهة نارية انتهت بنتيجة 2-1 بين قطبي اللعبة المصريين، وقد تأهل لدور الثمانية (الدور الربع النهائي) بعد الفوز في دور ال16 ثمانية دول وهي:

الأهلي بعد الفوز بـ11 نقطة

مولودية الجزائري بعد الفوز بـ 11 نقطة في الدورة الأولى ذهاب وعودة

شباب بلوزداد بعد الفوز بـ 9 نقاط

كايزر تشيفز بعد الفوز بـ 9 نقاط

ماميلودي صن داونز بعد الفوز بـ 13 نقطة

الوداد الرياضي بعد الفوز بـ 13 نقطة

الترجي التونسي بعد الفوز بـ 11 نقطة

سيمبا التنزاني بعد الفوز بـ 13 نقطة

وبعد تأهل هذه الفرق من المقرر إقامة الدور نصف النهائي في يوليو القادم طبقا للجدول السابق، ومن بعده المباراه النهائية بين الفائزين في دور النصف النهائي، ومن المقرر إقامتها في 17 يوليو 2021.