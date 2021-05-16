موعد صرف رواتب المتقاعدين في السعودية لشهر مايو 2021 من مؤسسة التقاعد

موعد صرف رواتب المتقاعدين في السعودية ، هكذا يتساءل الكثيرون من المتقاعدين بشكل دوري عن كيفية الاستعلام عن راتب المعاش، وينتظر الكثيرين من المواطنين المستفيدين من معاش التقاعد موعد صرف المعاشات الخاصة بشهر مايو 2021، فمع انتهاء منتصف شهر مايو يبحث المتقاعدين على المعاش عبر محركات البحث الالكترونية، عن الموعد المحدد لصرف رواتب المتقاعدين، وتعمل الهيئة الخاصة بالتأمينات الاجتماعية في المملكة على تحديد موعد صرف المعاشات وفقاً لهيئة التأمينات أنه من المقرر صرف الرواتب من 25 مايو وهو ذلك اليوم التي تحدده الهيئة لإيداع رواتب المتقاعدين في حسابهم من معاش التقاعد، ومن خلال تلك الاسطر سوف نوضح لمتابعي موقع “ثقفني” موعد صرف الرواتب لشهر مايو 1442.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في السعودية

هذا وقد قامت هيئة التأمينات الاجتماعية بالمملكة بتخصيص موعد محدد يتم فيه صرف رواتب المتقاعدين على المعاش، وذلك تسهيلا من حكومة المملكة على المواطنين إمكانية صرف الراتب بكل سهولة ويسر، حيث يتم تحديد يوم 25 من كل شهر ميلادي ليتم فيه صرف معاش المستفيدين من المعاش التقاعدي، ومن الجدير بالذكر أنه يتم صرف المعاش في اليوم السابق لهذا اليوم والذي يوافق يوم صرف المعاش يوم 25 من الشهر الميلادي، وعلى ذلك بتم تأجيل الصرف الى يوم الأحد في حالة كان الصرف موافق ليوم السبت،

معاش المتقاعدين لشهر مايو 2021

لقد صرحت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه سوف يتم صرف رواتب المستفيدين من المعاش التقاعدي للأشخاص الذين قاموا بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من شهر مايو الحالي 2021 والموافق 23 من رمضان 1422ه‍،

شروط الحصول على المعاش التقاعدي

وقد اكدت الهيئة العامة للتأمينات أنه توجد شروط وضوابط يجب توافرها حتى يتمكن المواطن من الحصول علي المعاش وهي كالاتي:

أولاً، يجب علي مستفيدي المعاش التقاعدي أن يكون سعودي قد بلغ سن 60 عاماً أو اكثر عند تقاعده على المعاش.

ثانياً، أن لا يكون لمستفيدي المعاش عملاً أخر، أو عمل خاص

ثالثاً، أن يكون المستفيد للمعاش مشترك في نظام التأمينات الاجتماعية لمدة لا تقل عن مائة وعشرون شهراً.

خطوات الاستعلام عن راتب المعاش للمتقاعدين بالرابط

حالياً يكثر البحث عن تفاصيل الاستعلام عن رابط الهيئة العامة للتأمين، ففي ظل الظروف الحالية التي تمر بها المملكة ومع تفشي جائحة كورونا المستجد، كان علي حكومة المملكة العربية السعودية أن تخصص نظاماً الكتروني يمكن من خلاله الاستعلام عن راتب المعاش ويمكن أتابع الخطوات التالية: