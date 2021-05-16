خطوات التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء بعد الوفاة 1442 تحت عنوان ” الإنسانية أولاً “ ، أطلقت المملكة العربية السعودية مبادرة التبرع بالأعضاء تحت عنوان الإنسانية أولاً، لمساعدة المرضى الذين يعانون من أمراض تحتاج إلى زراعة أعضاء، لمنحهم الأمل في الحياة مرة أخرى من خلال نشر ثقافة التبرع في المملكة العربية السعودية، خاصة بعد تسجيل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان حفظهما الله في البرنامج، والكثير من قادة ووزراء المملكة الأمر الذي حفز العديد من المواطنين السعوديين بسرعة التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء، لمساعدة المرضى وخاصة بعد زيادة مرضى الفشل الكلوي و والفشل العضوي النهائي.

خطوات التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء بعد الممات 1442 تحت عنوان ” الإنسانية أولاً “

تأتي مبادرة التبرع بالأعضاء في السعودية ضمن الكثير من المبادرات التي دشنتها الحكومة السعودية لراحة مواطنيها، ولكن هذه المبادرة تعتبر طوق نجاة لكثير من مرضى زراعة الأعضاء الذين فقدوا الأمل في الحياة بسبب تلف أعضائهم.

يمنح هذا البرنامج للمتبرع الحق في اختيار طريقة التبرع سواء حيًّا أو ميتًّا ولكن لا يتم ذلك إلا بعد إجراء بعض الفحوصات الطبية والتحاليل التى تؤكد الصحة الجسمية للمتبرع.

الأعضاء المسموح التبرع بها سواء في الحياة أو الممات

حددت وزارة الصحة السعودية الأعضاء المسموح التبرع بها، وهى كالآتي ذكره

الأحياء: التبرع بكلية أو جزء من الكبد أو نخاع العظم.

التبرع بكلية أو جزء من الكبد أو نخاع العظم. بعد الممات: الكبد بأكمله والقرنية والبنكرياس والقلب و صماماته والرئتين والكليتين وأى عضو مسموح التبرع به.

التسجيل عن طريق تطبيق توكلنا

اعلن تطبيق توكلنا عبر موقعه الرسمي على تويتر عن إمكانية التسجيل للتبرع بالأعضاء من خلال موقعه الرسمي أو عبر تطبيقه على الجوالات، وذلك تمشيًّا مع التقنيات الحديثة مما يُسهل التواصل بين الراغبين في التبرع بالأعضاء وبين المرضى.

السن المناسب للتبرع بالأعضاء

أعلن مدير المركز السعودي لزراعة الأعضاء عن السن المناسب للتبرع، موضحًا أنه يستطيع المواطنون من سن 18 عامًا التسجيل في البرنامج للتبرع بالأعضاء.

تسعى هذه المبادرة إلى إنقاذ حياة المرضى الذين يعانون من أمراض تحتاج إلى زراعة الأعضاء، بهدف تحسين جودة الحياة و إعادة الأمل لمرضى الفشل العضوي النهائي.