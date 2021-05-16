السماح للسعوديين بالسفر للخارج لقد حان وقت عودة الطيران في السعودية

السماح للسعوديين بالسفر للخارج ، تم تدشين إعلان من خلال حكومة المملكة العربية السعودية من تداول أخبار جديدة حول السماح للسعوديين بالسفر للخارج، حيث إنه سوف يتم السماح للمقيمين في المملكة أو المواطنين بالسفر إلى الخارج والعودة إليها مرة أخرى، وسيتم تطبيق هذا القرار في يوم الإثنين القادم، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح موعد عودة الطيران السعودي،

موعد السماح للسعوديين بالسفر للخارج

هذا وقد ذكر الطيران المدني انه من المقرر عودة الطيران السعودي، يوم الإثنين الموافق السابع عشر من شهر مايو لعام 2021، والموافق أيضاً الخامس من جمادى الأولى لعام 1442هـ بدءاً من الساعة الواحدة صباح يوم الإثنين، وسوف يتم تنفيذ ذلك القرار بشرط التزام المواطن بجميع القرارات الاحترازية التي تنص علي التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة حتى نتجنب الإصابة بكورونا، وذلك بعد تعقيم المطارات وأنها علي استعداداً لاستقبال الرحلات الجوية،

ما هي الفئات المسموح لها بالسفر للخارج؟

هذا وقد أصدرت الحكومة السعودية عدة شروط لا بد من أن تكون متوفرة لدي الفئات التي سوف يسمح لهم بالسفر والعودة من وإلى السعودية، وقد تم تحديد فئة معينة للسماح لهم بالسفر وهم كالآتي:

أولاً، المواطنين الذين حصلوا على جرعة لقاح واحدة بشرط أن يكون مر على تلك الجرعة أسبوعين

ثانياً، يسمح بالسفر للمواطنين الذين تحصنوا من كورونا، وتم حقنهم باللقاح للوقاية من وباء كورونا، وذلك من خلال التأكد من المواطنين أنهم قد حصلوا على الجرعتين الكاملتين من اللقاح

ثالثاً، يسمح بالسفر من والي السعودية المواطنين المتعافين من وباء كوفيد 19، وذلك من خلال التأكد من تطبيق توكلنا ، بحيث إن تكون فترة إصابة المسافر أقل من 6 شهور

رابعاً، المواطن الذي يقل عمره عن ثمانية عشر عامًا، يجب عليه أن يقوم بتقديم وثيقة تأمين معتمد من البنك المركزي بالمملكة

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة، أنه يجب على المواطن المتجه لأي دولة سواء ذهاب أو عوده، التأكد من الضوابط الجديدة والشروط التي تعلنها الدولة حفاظاً على الحد من انتشار وباء كورونا.

الإجراءات التي تنصها الدول للوقاية من الوباء

تنص بعص الدول على عدة شروط للسماح للمواطنين بالسفر للخارج والدخول إلى أراضيها مرة اخري وهي كالتالي:

بعد عودة المواطن سوف يذهب للحجر الصحي لمدة لا تقل عن أسبوع واحد حتى يتم الاطمئنان على صحة المواطن لن يتم السماح للمواطن بالخروج من الحجر الصحي الا بعد عمل مسحة للتأكد من صحته وأنه لا يتعرض لأي ميكروب وبائي.

ومن حيث إن السماح للمواطنين بالسفر يتم تحت أشراف وزارة الصحة السعودية ووزارة الطيران المدني السعودي.