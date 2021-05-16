تمويل بدون كفيل وبدون رسوم إدارية بفترة سداد ميسرة 60 شهراً لدى الشركة الوطنية

الوطنية للتمويل بالمملكة هي أفضل شركة حققت نجاح في جذب الكثير من العملاء السعوديين والمقيمين من الجنسيات الأخرى في شهر رمضان ومستمرة في تقديم عروض تمويلية مميزة حتى بداية شهر يونيه لعام 2021م حيث منحت مزايا تمويلية إضافية في السعودية عند الموافقة على طلب التمويل من الشركة وتخضع إلى بعض الضوابط المطلوبة للحصول على قرض مناسب للعملاء وللعلم متوافق القرض مع شروط الشريعة الإسلامية فهو مناسب للسعودي والمقيم لانه لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري وتمويل بدون موافقة الكفيل ويتم السداد بفترة سداد طويلة الأجل تصل إلى خمس سنوات عبر الشركة الوطنية للتمويل بالمملكة العربية السعودية.

أهم الشروط اللازمة من أجل طلب قرض ميسر من الوطنية للتمويل

الوطنية للتمويل بالمملكة توفير الكثير من المزايا في الوقت الراهن مما جعل لها أقبال عالي في المجتمع السعودي من المواطن السعودي والمقيم ولكن لكي يتم الموافقة لابد من توفير جميع الشروط الواجبة بالشركة:

الشركة تطلب من كل العملاء السعوديين المتقدمين وكذلك المقيمين من الجنسيات الأخرى أن يكون الدخل الشهري لا يقل عن ستة آلاف ريال سعودي عند طلب التمويل من الوطنية للتمويل بالمملكة.

متاح التقديم الإلكتروني على قرض الشركة الوطنية للتمويل بالمملكة العربية السعودية لكل العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص ولكن يشترط أن يكون معترف بها شركات الأسهم في السعودية لعام ١٤٤٢ هجرياً.

متاح أيضاً للقطاع العسكري التقديم على قرض الشركة الوطنية للتمويل في المملكة بشروط ومزايا إضافية في الوقت الحالي.

تبدأ الشركة الوطنية للتمويل بالمملكة أستقبال كافة طلبات التمويل الشخصي أو تمويل السيارات من عمر 21 عام ويفضل أكثر من ذلك العمر عند طلب التمويل.

أفضل تمويل في المملكة بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري لدى الوطنية للتمويل.

تمويل بدون موافقة الكفيل وبدون رسوم مالية إضافية إدارية على طلب التمويل من الشركة عام ١٤٤٢ هجرياً.

قرض بدون دفع دفعة أولى عند أستلام مبلغ التمويل المطلوب من الشركة الوطنية للتمويل بالمملكة العربية السعودية.

أقساط شهرية بفترة سداد ميسرة تصل إلى خمس سنوات لدى الوطنية للتمويل.

المميزات التمويلية الهامة التي توفرها الشركة الوطنية للتمويل بالمملكة