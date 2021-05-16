مميزات وشروط التقديم علي قرض من منصة سلف داخل المملكة العربية السعودية

تعتبر منصة سلف من أهم وأفضل المنصات الخاصة بالتمويل السريع في داخل المملكة العربية السعودية حيث أنها تقوم بتوفير جميع سبل الراحة في طلب التمويل الشخصي السريع، وتقوم منصة سلف بمنح قروض شخصية وبدون أي كفيل وذلك في خلال خمسة عشر دقيقة فقط من مدة تقديم طلب التمويل من المنصة تقوم منصة سلف يمنح فرصة التسديد البسيط، وذلك وفقًا لاحتياج كل شخص.

شروط التقديم في قروض منصة سلف

نقوم منصة سلف بتقديم القروض الشخصية لجميع المواطنين الذين يرغبون في تحويل مبلغ مالي إلكتروني وسريع ويتم ذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

يجب أن يكون المواطن المستفيد من قروض منصة سلف مقيم داخل المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون العميل في منصة سلف حامل الجنسية السعودية.

يجب ألا يقل عمر الراتب الذي يخص كل عميل عن 3000 ريال سعودي.

يجب ألا يقل عمر الشخص المستفيد من منصة سلف عن ثمانية عشر عامًا.

عن التسجيل في منصة سلف يجب التأكد من إدخال جميع المعلومات الشخصية بطريقة سليمة ويجب التأكد من ذلك.

مميزات التمويل الشخصي من منصة سلف

توجد عدة مميزات تتميز بها منصة سلف عن التقديم على طلب تمويل شخصي خاص بها، وكم ضمن تلك المميزات ما يلي:

لا يتطلب الحصول على طلب تمويل شخصي من منصة سلف الحصول على موافقة من الكفيل.

لا حاجة إلى أن يتم تحويل الراتب والدخل الخاص بكل عميل لكي يتم الحصول على التمويل.

طلب التمويل من منصة سلف يكون متوافق لجميع أحكام الشريعة الإسلامية.

يتم الحصول على إيداع فوري لقيمة التمويل وذلك بعد أن يتم تسجيل الطلب بشكل شخصي.

رقم التواصل مع منصة سلف

تستمر منصة سلف دائمًا إلى توفير طلب رقم اتصال يكون موحد ومجاني، لكي يتم التواصل مع جميع العملاء وهذا الرقم الموحد هو 920000337.