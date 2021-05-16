رئيس المؤتمر يتلقى مزيدا من برقيات التهاني بعيد الفطر
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام برقيات تهان بمناسبة عيد الفطر المبارك.
حيث تلقى برقية تهنئة من رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالمملكة المتحدة البريطانية عبدالقادر مأمون الشاذلي الذي عبر في البرقية عن تهانيه لرئيس المؤتمر بهذه المناسبة سائلا الله العلي القدير أن يعيدها وقد تحقق للشعب اليمني الأمن والاستقرار .
كما تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة من الدكتور محمد احمد البشيري أمين عام حزب السلام الاجتماعي الذي عبر عن تهانيه لرئيس المؤتمر بمناسبة حلول عيد الفطر سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة وقد تحقق لشعبنا اليمني العظيم النصر والعزة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يتلقى مزيدا من برقيات التهاني بعيد الفطر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.