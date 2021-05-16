رويال كاريبيان تلغى خطا جديدا للرحلات السياحية من إسرائيل

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة "رويال كاريبيان" لتنظيم الرحلات البحرية، اليوم الأحد، قرارًا بإلغاء خط جديد كان من المقرر أن ينطلق من إسرائيل إلى اليونان وقبرص، اعتبارًا من الشهر المقبل، بسبب المخاوف الأمنية فى المنطقة.





وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت رويال كاريبيان فى ساعة متأخرة من مساء أمس السبت: "لم تتمكن أوديسى من استكمال الاستعدادات المطلوبة بسبب الاضطرابات فى إسرائيل والمنطقة"، فى إشارة إلى القتال والعنف الإسرائيلى فى غزة، إضافة إلى التوتر على حدود دولة الاحتلال الإسرائيلى مع لبنان. وأضافت الشركة فى بيان لها، أن السفينة ستقضى موسمها الافتتاحى فى فلوريدا، وأوضحت أنها "لا تزال تأمل فى العودة إلى هذه الوجهة الشعبية إسرائيل بسفنها فى المستقبل". وبحسب الوكالة، كان من المقرر أن تنطلق رحلات السفينة الجديدة "أوديسى أوف ذا سيز"، التابعة لشركة "رويال كاريبيان"، من ميناء حيفا للمرة الأولى بهدف الاستفادة من ممر للسفر تعكف الدول الثلاث على فتحه لخدمة المسافرين الذين تلقوا تطعيمات الوقاية من فيروس كورونا، إلا أن أحداث العنف والحرب الإسرائيلية فى غزة أرجأت تلك الخطط إلى أجل غير مسمى.

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