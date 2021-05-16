وزير الخارجية السعودى: ندين استيلاء إسرائيل على منازل الفلسطينيين فى القدس

جدة - نرمين السيد - وفى انطلاق الجلسة، قال وزير الخارجية السعودى فيصل بن فرحان، "ندعم الشعب الفلسطينى انطلاقا من إيماننا بعدالة قضيته"، مضيفاً: "ندين استيلاء إسرائيل على منازل الفلسطينيين فى القدس".

وشدد وزير الخارجية السعودى على أن "القدس الشرقية أرض فلسطينية لا نقبل المس بها"، مضيفاً: إن "إسرائيل تقوم بانتهاكات صارخة بحق الفلسطينيين، والمملكة ترفض رفضا قاطعا تلك الانتهاكات".

وأكد أن السعودية تدعو المجتمع الدولى إلى "تحمل مسؤولياته بشأن التطورات فى القدس"، معتبراً أن "على المجتمع الدولى التدخل بشكل عاجل لوضع حد للممارسات الإسرائيلية".

وتابع: "نجدد دعمنا للسلام وفق المبادرة العربية لإرساء الاستقرار والازدهار"، مضيفاً أن "المبادرة العربية ضمنت حقوق الفلسطينيين بدولة عاصمتها القدس الشريف".

وختم الأمير فيصل بن فرحان، بالقول "يجب استئناف المفاوضات سعيا لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين".