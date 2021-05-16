الكابينيت الإسرائيلى يعقد اجتماعًا حول الوضع فى غزة

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت صحيفة "يديوت آحرونوت"، زعم رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، الليلة الماضية، أنه "لا عملية أكثر عدالة وأخلاقية من العملية التى ننفذها الآن، ولم تكن أى دولة فى العالم لتقف مكتوفة الأيدى إزاء تهديد القتل بالصواريخ".
وأقر نتنياهو بأنه سيواصل العمل بكل قوة لتسديد ضربات ساحقة فى غزة، وأنه سيضرب البنى التحتية فى كل أنحاء القطاع، وبكل الأبعاد، معتبرًا أنها مناطق تخص حماس وتنظيماتها "الإرهابية".
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