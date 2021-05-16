ألمانيا: إجراءات صارمة ضد من يحرق علم إسرائيل ومهاجمة مؤسسات يهودية

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الداخلية الألمانى هورست زيهوفر، اليوم الأحد، عن اتخاذ إجراء صارمة، حال حدوث هجمات على مؤسسات يهودية فى ألمانيا، قائلاً: "لن نتسامح فى أن يتم حرق أعلام إسرائيلية ومهاجمة مؤسسات يهودية على أراضى ألمانية".





وفى تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الأسبوعية فى عددها الصادر اليوم الأحد، قال الوزير الألمانى: "من ينشر كراهية معادية للسامية، سوف يواجه أشد درجات صرامة سيادة القانون".

وكان آلاف الأشخاص جابوا مدن ألمانية بمسيرات فى الشوارع، أمس السبت، إعلانًا لتضامنهم مع الفلسطينيين، تظامنًا مع تصعيد الحرب الإسرائيلية على الضفة الغربية وغزة.

ووصل الأمر فى بعض المسيرات إلى حوادث وأعمال شغب، كما أشعلت مظاهرات معادية لإسرائيل فى كثير من المدن الألمانية، قبل أيام، النيران فى أعلام إسرائيل.

وشدد زيهوفر على أن "ألمانيا يجب ألا تكون ملاذاً آمناً لإرهابيين، الأجهزة الأمنية يقظة تماماً وتقوم بكل شىء من أجل حماية الأشخاص فى بلدهم، يجب ألا يحيا اليهوديات واليهود فى خوف فى بلدنا مجددًا".

وبسبب المظاهرات المناوئة لإسرائيل، عرض زيهوفر على أجهزة الشرطة فى الولايات تقديم دعم بأفراد وقوات من جانب الشرطة الاتحادية، لافتًا إلى أنه لا يزال يمكن توقع حدوث "جرائم مرتبطة بالتجمعات"، على خلفية استمرار النزاع فى اسرائيل.