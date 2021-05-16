اجتماع طارئ لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبى لبحث الوضع فى فلسطين

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أنه من المنتظر أيضا أن يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الأحد، اجتماعا لبحث أسوأ تفجر للعنف بين إسرائيل والفلسطينيين منذ سنوات، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.

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