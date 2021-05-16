يطرح بنك الرياض الخدمات المصرفية المختلفة عبر الدعم الإلكتروني أون لاين لمستخدميه بالمملكة العربية السعودية ومختلف البلدان من خلال الموقع الإلكتروني للبنك علي شبكة الإنترنت ، وذلك في ظل سعي البنك لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة في عالم البرمجيات والبنوك وتسهيلاً للمعاملات البنكية من خلال تطبيقات القنوات الرقمية تمكن العميل من إجراء عملياته المصرفية من أي مكان وفي أي توقيت عبر التسجيل في القنوات الرقمية ، وانطلاقاً من رغبة البنك في التميز عن غيره بالخدمات فقد أطلق البنك خدمات فتح الحساب وخدمات التسجيل في القنوات الرقمية بعد فتح الحساب أونلاين من بنك الرياض ، كما يقدم البنك العديد من العروض الترويجية والمنتجات التمويلية والقروض البنكية عبر خدمات أونلاين الرياض ويمكنكم التعرف علي طريقة فتح حساب بنك الرياض أونلاين من خلال موقعنا ثقفني.

طريقة التسجيل في القنوات الرقمية بعد فتح الحساب أون لاين من بنك الرياض

للتسجيل في القنوات الرقمية بعد فتح الحساب أون لاين من بنك الرياض نتبع الخطوات التالية :

من خلال رقم الجوال الخاص بالعميل والمسجل لدي البنك سيصلك رقم مستخدم مؤقت وكلمة مرور مؤقته بصلاحية سبعة أيام.

نقوم بزيارة أونلاين الرياض من خلال موقع البنك الإلكتروني أو عن طريق تطبيق موبايل الرياض.

في واجهة الدخول للمستخدم الحالي من التطبيق أو الصفحة.

ضع اسم المستخدم وكلمة المرور اللتان استقبلتهما علي جوالك.

في حال مرت مدة السبعة أيام صلاحية كلمة المرور والسر يمكن للعميل الحصول عليهما مرة ثانية بإستخدام الصراف الآلي أو تطبيق أونلاين الرياض أو حتي عبر موبايل الرياض.

لإعادة الحصول علي كلمة السر عرب موبايل الرياض نختار نسيت الرقم السري.

ثم نقوم بوضع رقم الهوية للعميل.

سيصل للعميل كلمة مرور صالحة للاستخدام مرة واحدة.

نقوم بوضع الرقم السري الخاص ببطاقة الصراف الآلي ” مدي “.

ويمكن ضبط كلمة مرور مدي بوضع بطاقة الصراف في ماكينة الصراف الآلي.

الضغط علي نسيت رقم السري.

سيصلك رسالة بها رمز توثيق من البنك وقت الطلب.

ندخل رمز التوثيق المستلم علي الهاتف المسجل لدي البنك.

نقوم بوضع الرقم السري الجديد وتأكيده مره أخري.

نقوم بكتابة اسم المستخدم و البريد الإلكتروني.

وبهذه الخطوات تكون قدم أتمت عملية التسجيل في القنوات الرقمية ، وتستطيع التحويل علي ويسترن يونيون بدون رسوم من بنك الرياض.

مميزات استخدام الخدمات الرقمية

فضلاً عن خدمات الاسترجاع المضاعف علي بطاقات فيزا سيغناتشر كاش باك من بنك الرياض ، فإن الخدمات الأون لاين تتيح العديد من المزايا مثل :

يمكن للعميل فتح الحساب بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.

تتيح ميزة سداد فواتير مشترياته بواسطة بطاقة مدي أو دفتر الشيكات.

الحصول علي كشف حساب مفصل لكل تعاملاته المصرفية.

الحصول علي كشف حساب مدمج لكافة حساباته البنكية لدي بنك الرياض.

إمكانية السداد الكلي والجزئي للفواتير.

تلبية احتياجات الأفراد والشركات.

وبنك الرياض يتيح لعملاؤه تقسيط الدفعات علي المشتريات لدي العديد من المتاجر بالمملكة لفترة محدودة ، ويمكنكم التعرف عليها بقيمة التمويل.