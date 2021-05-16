أهم مميزات تطبيق أوبر التي أطلقتها الشركة في الفترة الأخيرة تضامن مع الإجراءات الاحترازية

تقوم خدمة اوبر بتقديم خدمات التوصيل وكما تم الإعلان عن الشعار لهذه الخدمة وهو إمكانية استقبال سيارات جديدة واستخدامها في نقل الأشخاص بكل أمان إلى حيث يريدون، يقدم تطبيق اوبر خدمات مختلفة عن سائقي السيارات الأجرة وتلك الخدمات تكون ذات جودة عالية، وكل هذا يتم من خلال تنزيل تطبيق اوبر عبر الهاتف المحمول، فعندما يريد الشخص الخروج يطلب من التطبيق أقرب سيارة من اوبر.

تطبيق اوبر

يقوم أي عميل بتنزيل تطبيق اوبر من جوجل بلاي من خلال هاتفه المحمول، ثم يقوم بتثبيته على الجهاز، بعدها يقوم العميل بملئ جميع البيانات الخاص بالتطبيق من خلال الرقم المحمول أو البريد الإلكتروني أو من خلال اسم العميل ووظيفته.

في البداية يقوم العميل الذي يريد الخروج بتشغيل موقع GPS من خلال جهازه.

يقوم العميل بعد ذلك بتسجيل الدخول على تطبيق اوبر الذي تم تثبيته على الهاتف.

يضغط العميل على كلمة” أين” ويختار المكان الذي يريد الخروج إليه.

يقوم العميل باتباع الخطوات المكتوبة التي قد ظهرت أمامه حتى أن قال إنه يريد أن يقابل شريكه.

يقوم العميل باتباع الخريطة والمؤقت اللذين يحددان عدد الدقائق التي يكون فيها الكابتن السائق بعيدًا عن موقع العميل.

إذا كان هناك فقط دقيقة بين الكابتن وبين العميل، يقوم الكابتن بإخطار العميل أنه وصل إليه.

عند وصول الكابتن يجب التأكد من العميل من لون السيارة ورقمها المرسل قبل الركوب.

يتواصل الكابتن مع العميل بمنتهى الرقي والتعامل الجيد.

في نهاية رحلة العميل يقوم الكابتن بالتواصل مع الشركة لتحديد قيمة رسوم الرحلة.

كيفية استخدام تطبيق اوبرمميزات تطبيق اوبر

ومن أهم المميزات التي أطلقتها الشركة في الفترة الأخيرة ومنها.