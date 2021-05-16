شروط حافز البحث عن عمل 1442 والتقديم على إعانة البحث عن عمل

شروط حافز البحث عن عمل للتقديم على إعانة البحث عن عمل التي أقرها مجلس الوزراء بالمملكة؛ حيث يعد لبرنامج حافز أحد البرامج الداعمة للشباب السعودي، التي تحفزه وتؤهله لسوق العمل، وتقدم له الدعم بأشكاله المختلفة، سواء كان مادي أو معنوي أو تدريب وتأهيل، وقد حدد برنامج حافز مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للتسجيل في حافز البحث عن عمل والحصول على إعانة البحث عن عمل، سنتعرف عليها في التقرير التالي.

شروط حافز البحث عن عمل 1442

حدد البرنامج شروط حافز البحث عن عمل التي بمقتضاها يستطيع الشباب التسجيل في حافز البحث عن عمل والتقديم على إعانة البحث عن عمل، أهمها:

أن يكون المتقدم من الشباب السعودي الجنسية، ومقيم إقامة دائمة بالمملكة العربية السعودية.

ألا يشغل وظيفة في إحدى جهات القطاع العام أو الخاص، وفي حالة العمل لابد وأن يكون قد مضى عامين على تاريخ الانفصال عن الوظيفة قبل التقديم في إعانة البحث عن عمل.

أن يكون قد أنهى المراحل التعليمية، وليس مقيدًا بإحدى المراحل التعليمية أو التدريبية.

ألا يستحق المعاش التقاعدي أو معاش التضامن، ولم يستفيد من تعويضات التعطل عن العمل من قبل.

ألا يكون ممتلكًا سجل تجاري.

أن يكون من الشباب السعودي ويتراوح العمر بين 20 و40 عامًا.

أن يكون قادر على العمل ولا يوجد ما يمنع من شغل الوظائف.

أن يكون جاد في البحث عن عمل.

إعانة البحث عن عمل

تعد إعانة البحث عن عمل أحد أشكال الدعم المادي الذي تقدمه الحكومة السعودية للشباب الباحث عن فرص عمل مناسبة، وسيتم صرف إعانة البحث عن عمل بعد مضي ثلاثة أشهر، وتصل مدة الإعانة 15 شهر، وقد حدد تنظيم إعانة البحث عن عمل آلية الصرف كما يلي:

2000 ريال سعودي منذ بداية صرف الإعانة لمدة أربعة أشهر.

1500 ريال سعودي في الأربع أشهر التاليين.

1000 سعودي بدءًا من الشهر التاسع ولمدة أربعة أشهر.

750 ريال سعودي حتى انتهاء مدة صرف إعانة البحث عن عمل.

وقد نصت مواد تنظيم إعانة البحث عن عمل على شروط التقديم في الإعانة والتي كانت مماثلة لشروط التسجيل في حافز البحث عن عمل، وقد أكد التنظيم على ضرورة الجدية في البحث عن عمل، وانتهاء فترة التعليم، وألا يشغل وظيفة في أحد قطاعات الدولة، كذلك أكد على ألا يكون هناك دخل شهري يمنع من الحصول على الإعانة.

رابط إعانة البحث عن عمل hrdf.org.sa

جاء ضمن نصوص مواد تنظيم إعانة البحث عن عمل آلية التسجيل في الإعانة، والتي ستكون من خلال رابط صندوق تنمية المارد البشرية hrdf.org.sa، أو من خلال إحدى المنصات الإلكترونية التي يفوضها الصندوق، أو بأحد الأشكال الأخرى التي يحددها الصندوق، ويجب عند التسجيل في حافز والتقديم على إعانة البحث عن عمل مراعاة شروط حافز البحث عن عمل.