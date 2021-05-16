حملات انتخابية في سوريا.. والأسد يدشنها بـ"الأمل بالعمل"

كشف المرشحون الثلاث لرئاسة الجمهورية في سوريا، عناوين حملاتهم الانتخابية وشعاراتها، وذلك عشية البدء بالحملات الانتخابية، في المنافسة على كرسي الرئاسة، والتي تنطلق الأحد الموافق 16 مايو، وستستمر إلى يوم 24 من الشهر الجاري.

ودشن الرئيس السوري الحالي بشار الأسد حملته الانتخابية، تحت عنوان "الأمل بالعمل".

وافتتحت الحملة صفحات وحسابات لها، على منصات السوشيال ميديا المختلفة، وكتب تحت عنوان حملة الأسد التعريف التالي: "الحملة الرسمية للمرشح لانتخابات الرئاسة للجمهورية العربية السورية الدكتور بشار حافظ الأسد".

أما المرشح الثاني عبد الله سلوم عبد الله، وهو عضو المكتب السياسي في حزب الوحدويين الاشتراكيين، أحد أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، والمتحالف مع حزب البعث الحاكم، فعنوان حملته الانتخابية الرئيسي هو "قوتنا بوحدتنا".

وشملت الشعارات التي طبعت على اليافطات واللوحات العائدة لحملة عبد الله الانتخابية في الأماكن العامة، عبارات مثل: "لا للإرهاب" و"نعم لدحر المحتلين".

بينما اختار المرشح الثالث، وهو من شخصيات معارضة الداخل محمود أحمد مرعي، عنوانا رئيسيا لحملته الانتخابية، مختصرا في كلمة واحدة وهي: "معا".

وكان لافتا أنه قد عرف نفسه، تحت هذا العنوان العريض لحملته، بالمعارض الوطني السوري.

هذا وحملت اللوحات واليافطات الخاصة بحملة مرعي، جمل وشعارات مثل: "معا. لأن رأينا مختلف لكن بشرف" و"معا للإفراج عن معتقلي الرأي".

وستجري الانتخابات الرئاسية السورية على مرحلتين، حيث سيصوت أولا السوريون في الخارج، يوم 20 من الشهر الجاري، ومن ثم سيصوت السوريون في الداخل، في يوم 26 مايو الجاري.

ولا يتوقع أحد من المراقبين للمشهد السوري، أن تحمل هذه الانتخابات الرئاسية أية مفاجأة، وتجمع التوقعات على أن الرئيس الحالي بشار الأسد سيفوز بولاية رئاسية جديدة هذه المرة أيضا كونه لا وجود لمنافسين جديين له.