بالفيديو.. إصابة ممثلة فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي

أظهرت لقطات فيديو، إصابة الفنانة الفلسطينية ميساء عبد الهادي، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مشاركتها في احتجاجات في حيفا على تهجير سكان حي الشيخ جراح من قبل السلطات الإسرائيلية.

ونشرت منصة الاستقلال الثقافية، المتخصصة بالثقافة والفنون في فلسطين، فيديو يظهر إصابة الفنانة الفلسطينية ميساء عبد الهادي برصاص الجيش الإسرائيلي.

وظهرت ميساء في الفيديو في حالة إعياء شديد، مستلقية على مقعد خشبي، ويتضح أن الإصابة في قدمها.

وكان المخرج المصري، عمرو سلامة أول من أعلن عن خبر إصابة الفنانة الفلسطينية عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، وكتب: "الممثلة الفلسطينية المبدعة والمهمة ميساء عبد الهادي، التي مثلت في أعمال أميركية وأعمال عربية حصدت جوائز في أهم المهرجانات العالمية، تم إطلاق النار عليها من الشرطة الإسرائيلية وإصابتها، عندما كانت تشارك في تظاهرات للاعتراض على الإخلاء الجبري للأسر الفلسطينية من بيوتها في شيخ جراح".