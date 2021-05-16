بريطانيا: نراقب السلالة الهندية من كورونا عن كثب

جدة - نرمين السيد - قال وزير الصحة البريطانى مات هانكوك، اليوم الأحد، إن "الحكومة تراقب عن كثب سلالة فيروس كورونا شديدة العدوى التى منشأها الهند، بينما تمضى قدمًا فى خطط للسماح للأشخاص بالتجمعات فى الأماكن المغلقة، والسفر إلى الخارج اعتباراً من غد الإثنين".





وحسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، اليوم الأحد، صرح هانكوك خلال مقابلة مع شبكة "سكاى نيوز"، بأنه ليس من المعروف حتى الآن مدى قابلية انتقال السلالة الهندية من فيروس كورونا، فى حين أوضح مستشارون طبيون للحكومة فى بريطانيا، أنه يمكن أن يكون انتشارها أسهل بنسبة 40% إلى 50%. وكان رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، حذر يوم الجمعة الماضى، من خطر حقيقى يتمثل فى احتمال تأجيل المرحلة الأخيرة من إنهاء القيود المرتبطة بالوباء فى 21 يونيو، فى حين تعمل الحكومة على تسريع التطعيم لكل من هم فوق 38 عامًا.

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