المالكى: القدس خط أحمر.. وما قامت به إسرائيل اعتداء على العرب والمسلمين

جدة - نرمين السيد - وأضاف المالكى، خلال اجتماع طارئ بمنظمة التعاون الإسلامى، أن ممارسات إسرائيل هى اعتداء على العرب والمسلمين والعرف الدولى، مشيرا إلى تعرض بلاده لعدوان همجى جديد، وامتدت الاعتداءات لتطال المسجد الأقصى المبارك.

وتابع: "لن ترهبنا الآلة الإسرائيلية فى التنازل عن حقوقنا، والشعب الفلسطينى يتعرض للاقتلاع من أرضه وحقوقه"، مشددا على ضرورة التمسك بالحقوق فى المسجد الأقصى وسائر المقدسات فى فلسطين، وأنه يجب فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على إسرائيل.

ولفت إلى أن القصف الهمجى تسبب بنزوح أكثر من 10 آلاف مواطن من منازلهم فى غزة، مؤكدا أن الشعب الفلسطينى يتعرض لفصل عنصرى إسرائيلى.

ودعا المالكى، وزراء خارجية الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامي، إلى تشكيل جبهة دولية للتصدى بقوة للجرائم والتصعيد الإسرائيلى بحق شعبنا الفلسطيني، بما فى ذلك التحرك فى مجلس الأمن الدولى والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الانسان، والمحاكم الدولية.

وتابع أن "القدس خط أحمر، والاحتلال الإسرائيلى زائل، والقضية الفلسطينية يجب أن تبقى القضية المركزية".

وأضاف: "رأينا كيف انتصرت إرادة الشعوب العربية والإسلامية لصالح قضيتنا، وشعبنا واثق من حقه فى أرض فلسطين ، ومتمسك بجذوره الراسخة فى القدس المحتلة".