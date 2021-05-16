عبر رابط التسجيل في إعانة البحث عن عمل عبر TAQAT وحافز صندوق تنمية الموارد البشرية هدف

إعانة البحث عن عمل بالمملكة العربية السعودية، من الموضوعات التي تطرح نفسها بقوة على الساحة خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان المواد المنظمة للعمل على النظام الجديد لإعانة الباحث عن عمل، فقد تم إعلان 13 مادة منظمة في الجريدة الرسمية، والتي تم تحديد مدتها بخمسة عشر شهراً، وقد تم تحديد روابط رسمية للتسجيل على هذه الإعانة، ضمن خطة المملكة للتحول الرقمي في تقديم كافة الخدمات، وحرص القيادة على توفير بدائل للشباب لحين الحصول على وظيفة، بالإضافة لبرامج تدريبية متعددة مؤهلة للتوظيف، وخلال السطور التالية نوضح لكم رابط التسجيل للاستفادة من البرنامج الجديد، كما يتم توضيح شروط واجب توافرها في المتقدمين للحصول على الإعانة.

الدخول عبر البوابة الوطنية للعمل طاقات “TAQAT“.

الدخول من خلال taqat.sa للباحثين عن عمل.

أو الدخول على صندوق تنمية الموارد البشرية هدف “hrdf.org.sa“.

تسجيل بيانات الباحث عن عمل بكل دقة.

تبدأ من بداية صرف مبلغ الإعانة لمدة أربع شهور بقيمة 2000 ريال سعودي كل شهر. تبدأ من انتهاء الأربع شهور الأولي لمدة أربع شهور تالية بقيمة 1500 ريال سعودي كل شهر. تبدأ من انتهاء الأربع شهور بالمرحلة الثانية لمدة أربع شهور تالية بقيمة 1000 ريال سعودي كل شهر. تبدأ من انتهاء الأربع شهور بالمرحلة الثالثة لمدة ثلاثة شهور تالية بقيمة 750 ريال سعودي كل شهر.

يتم الحصول على الإعانة للأفراد المسجلين على البرنامج من المواطنين السعوديين.

أن يكون سن المتقدم للحصول على الإعانة هو السن المناسب لسوق العمل وهو أن لا يقل عن 20 عاماً ولا يزيد عن 40 عاماً.

عدم التحاق المتقدم بوظيفة تابعة لهيئة أو مؤسسة وموجود على رأس العمل.

عدم تقاضي المتقدم أي مبالغ أو رواتب من جهات أو مؤسسات خدمية آخري.

أن يتم تسجيل بيانات المتقدم بكل دقة وتكون مطابقة وصحيحة للبيانات لدي الجهات ذات الصلة.

يتعرض للمسائلة القانونية كل من تلاعب أو ذكر بيانات مخالفة للحقيقة.

يقوم الباحث عن العمل بتقديم الطلب إلكترونياً خلال المدة المحددة من الصندوق.

الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة لدعم الطلب المقدم للإعانة.

خلال دراسة طلب إعانة الباحث عن العمل يجب التزام مقدم الطلب بالتعليمات التي يصدرها صندوق التنمية البشرية.

يقوم صندوق التنمية البشرية بالرد على حالة الطلب سواء بالقبول أو الرفض خلال شهرين من تاريخ تقديم طلب الإعانة، على أن يقوم الصندوق بإعلام مقدم الطلب بأسباب الرفض حال رفض الطلب.

رابط التسجيل في إعانة البحث عن عملمراحل صرف إعانة الباحث عن عملشروط الحصول على إعانة البحث عن عملالضوابط المنظمة لبرنامج الإعانة الجديد