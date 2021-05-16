أخبار اليمن : المؤتمر يدين ويستنكر بشدة اعتقال الناشط علي بن مالك في سقطرى

المؤتمر يدين ويستنكر بشدة اعتقال الناشط علي بن مالك في سقطرىدان المؤتمر الشعبي العام واستنكر بشدة قيام قوات تابعة لمليشيات المجلس الانتقالي للناشط والقيادي المؤتمري الشيخ علي سليمان بن مالك شيخ مركز دكسم عضو لجنة الاعتصام السلمي بجزيرة سقطرى وعضو المجلس العام لابناء محافظتي المهره وسقطرى يوم امس السبت الموافق 15 مايو 2021 بطريقه تعسفية حيث تم سجنه من قبل عناصر مليشيات الانتقالي .

وأكد المؤتمر الشعبي العام أن هذا الاعتقال يأتي ضمن عديد الانتهاكات التي تمارس من قبل قوات الاحتلال في جزيرة سقطرى ومن يقفون بصفهم بحق القيادات الوطنية الرافضة والمقاومة للاحتلال والمطالبة بخروج القوات الاجنبية من الجزيرة ومن كل منطقة تتواجد فيها في اليمن .

وحمل المؤتمر الشعبي العام قوات الاحتلال ومليشيات المجلس الانتقالي في جزيرة سقطرى المسؤولية الكاملة عن حياة الشيخ علي بن مالك مطالبة بسرعة الإفراج عنه وعن كل المعتقلين المطالبين بالحرية والاستقلال وخروج المحتل الأجنبي من جزيرة سقطرى .