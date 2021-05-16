الأردن يعلق على اعتقال مواطنين "تسللا" إلى إسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الأحد، أنها تتابع موضوع اعتقال مواطنين أردنيين قالت إسرائيل إنهما تسللا عبر الحدود وكان بحوزتهما سكاكين.

وذكرت الخارجية الأردنية: "نتابع موضوع اعتقال مواطنَين أردنيّين في إسرائيل وسفارتنا في تل أبيب على تواصل مع السلطات الإسرائيلية للعمل على الإفراج عنهما".

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم، شخصين "مسلحين بالسكاكين" قالت إنهما عبرا الحدود من الأردن، وسط الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.

وقال متحدث باسم الشرطة إن المشتبه بهما عبرا الحدود أثناء الليل وإن الأجهزة الأمنية تستجوبهما.

وما يزال التوتر قائما بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة، حيث لا تظهر حتى الآن أي مؤشرات على تراجع العمليات القتالية مع دخول يومها السابع على التوالي.

وأعلنت السلطات الفلسطينية أن ما لا يقل عن 145 لقوا حتفهم في غزة منذ اندلاع القتال، الاثنين، من بينهم 41 طفلا، فيما تقول إسرائيل إن 10 أشخاص، قتلوا من بينهم طفلان.