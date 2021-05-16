منظمة التعاون الإسلامى تؤكد حق الفلسطينيين فى إقامة دولة على حدود 67

جدة - نرمين السيد - قال العثيمين خلال اجتماع طارئ بالمنظمة، "ندين العدوان الإسرائيلى الغاشم على الفلسطينيين والقدس الشريف، حيث أن قوات الاحتلال تقوم بأعمال عدوانية فى محيط الأقصى بانتهاك للمقدسات"، مضيفا أنه يجب وقف العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى والدفاع عن حقوقه المشروعة.
وتابع العثيمين، بأن منظمة التعاون الإسلامى تؤكد حق الفلسطينيين بدولة بحدود 67، مشيرا إلى أن الملك سلمان أكد مرارا على أهمية استعادة الفلسطينيين حقوقهم المشروعة.
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