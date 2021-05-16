اللجنة الدولية للصليب الأحمر: القصف المستمر يعوق مساعدتنا للمتضررين فى غزة

جدة - نرمين السيد - وكانت مصادر طبية فلسطينية، قد أعلنت ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء الغارات الإسرائيلية على غزة منذ بدء التصعيد إلى 174 شخصا، من بينهم 47 طفلا و29 امرأة فضلا عن 1200 جريح.
واستهدف طيران الاحتلال، منازلا وشققا سكنية وممتلكات مدنية والعديد من المواقع، فى مختلف مدن ومخيمات قطاع غزة، وألحق دماراً وخراباً وحالة من الخوف بين صفوف الأطفال.
وأغلق الاحتلال معبر كرم أبو سالم، التجارى الوحيد فى القطاع، ومعبر بيت حانون شمال القطاع، إضافة إلى إغلاق بحر القطاع أمام الصيادين حتى إشعار آخر.
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