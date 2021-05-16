إسرائيل تعلن اعتقال أردنيين اثنين تجاوزا الحدود بالسكاكين والمملكة ترد

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إن المشتبه بهما عبرا الحدود أثناء الليل، وإن الأجهزة الأمنية تستجوبهما حاليًا. فيما قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربية الأردنية، إنها تتابع اعتقال مواطنين أردنيين فى إسرائيل، لافتة إلى أن سفارة المملكة فى تل أبيب على تواصل مع السلطات الإسرائيلية للعمل على الإفراج عنهما، حسبما أفادت قناة "المملكة" الرسمية فى الأردن.

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