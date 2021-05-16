إسرائيل تعتقل 1000 فلسطينى فى القدس خلال شهر واحد

جدة - نرمين السيد - اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، 25 فلسطينيًا فى مدينة القدس، ما يرتفع حصيلة الاعتقالات منذ بداية الاعتداءات الإسرائيلية على القدس والضفة الغربية وغزة، فى شهر رمضان المبارك، إلى 1000 معتقل.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، قال مدير نادى الأسير فى القدس، ناصر قوس، إن "شرطة الاحتلال الإسرائيلى اعتدت صباح اليوم على النساء وعلى الأطفال فى حى وادى قدوم بسلوان جنوب القدس، واعتقلت 5 فلسطينيين من عائلة دعنا". كما أشار قوس إلى اعتقال 6 فلسطينيين وعدد آخر من المواطنين فى البلدة القديمة، وأحياء مختلفة. وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلى اعتقال الفلسطينيين تزامنًا مع احتجاجات فلسطينية واسعة بسبب اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى فى القدس، واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين بحى الشيخ جراح وعدد من المناطق الفلسطينية، إضافة إلى القصف الإسرائيلى المتواصل على غزة.

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