طريقة تحضير القطايف بالنوتيلا وفري فلوسك واصنعي طبق فخم أحسن من المحلات

القطايف من الأطباق التقليدية التي لا تخلو منها مائدة في شهر رمضان المبارك ، وتعد القطايف بالنوتيلا من التجديدات على الوصفة التقليدية ، حيث تم ابتكار بعض الحشوات والطرق الجديدة لعمل القطايف على سبيل التجديد والتغيير ، وحشو القطايف بالنوتيلا يعطيها مذاق حلو وشهي، وتعتبر طريقة تحضيرها في المنزل سهلة وبسيطة ، فإذا أردت وصفة بسيطة لإبهار أطفالك أو أصدقائك فهذه هي الوصفة المناسبة.

تعد القطايف من الوصفات التي ينتظرها الكثيرون خلال شهر رمضان المبارك ، وتتعدد حشوات القطايف فمنها الحشوات الحلوة مثل القشطة والمكسرات وغيرها، ويمكن استخدام حشوات مالحة أيضاً مثل الجبن واللحم المفروم والدجاج وغيرها الكثير من الحشوات، ولكن الوصفة التي انتشرت مؤخراً هي وصفة القطايف بالنوتيلا والتي تعتبر مزيج فريد بين الماضي والحاضر.

وإذا أردت التمتع بسهرات رمضانية مميزة مع أصدقائك أو ضيوفك فعليك بوصفة القطايف بالنوتيلا، كل ما عليكِ هو إتباع الخطوات الآتية:

3كوب دقيق.

2ملعقة كبيرة سكر.

1ملعقة كبيرة بيكينج بودر.

1ملعقة كبيرة خميرة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

2كوب ونصف ماء.

زيت للقلي.

نوتيلا للحشو.