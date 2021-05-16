موعد رفع تعليق السفر بالسعودية وبدء تسيير الرحلات الجوية من وإلي الخارج خلال ساعات

موعد رفع تعليق السفر للمملكة العربية السعودية وخارجها، من الموضوعات ذات البحث المكثف خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع اقتراب موعد عودة الطيران السعودي، بعد الحظر الذي تم فرضه من السعودية على تسيير رحلات منها وإليها إلا في حالات محددة، شملت أعضاء الفرق الطبية المسموح لها السفر، وقد حددت وزارة الداخلية شروط لسلامة المسافرين من السعودية والقادمين إليها، هذا وقد تم فرض الحظر بسبب زيادة الحالات المصابة بفيروس كورونا، وخلال السطور التالية نوضح لكم الموعد الرسمي لعودة حركة الطيران السعودي مرة أخري، والشروط والضوابط الواجب الالتزام بها من جانب المسافرين.

الموعد الرسمي لرفع تعليق السفر من وإلي السعودية

تقرر أن يتم فتح المطارات والموانئ السعودية، أمام حركة الملاحة والطيران من وإلي المملكة العربية السعودية، في تمام الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين الموافق 17 مايو 2021، الموافق 5 شوال 1442 هجرياً، حسب ما أوصت به الجهات الصحية بالمملكة.

المواطنين المحصنين بالجرعتين ضد فيروس كورونا، وأيضاً الحاصلين على جرعة واحدة من التطعيم بشرط أن يكون قد مر 14 يوم من الجرعة الأولي، على أن يتم إظهار حالة المسافر على تطبيق توكلنا. المواطنين المتعافين من الإصابة من فيروس كورونا بشرط أن يكون قد مر أقل من 6 أشهر من الإصابة، ويظهر ذلك في تطبيق توكلنا. المواطنين الذين يقل أعمارهم عن 18 عام، بشرط تقديم بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي تغطي مخاطر الإصابة بفيروس كورونا.

تطبيق الحجر المنزلي عند العودة للمملكة العربية السعودية لمدة 7 أيام.

القيام بعمل تحليل PCR في نهاية مدة الحجر المنزلي، ويستثني من هذا التحليل الأشخاص الأقل من 8 أعوام.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تشمل “لبس الكمامة، تطهير وغسل اليدين جيداً، التباعد وعدم الاختلاط”.

الفئات المسموح لها السفر خارج السعوديةالإجراءات التي تتم عند العودة للمملكة