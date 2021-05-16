متى ينزل حساب المواطن بعد التسجيل؛ حيث يهتم المواطنين المستحقين دعم حساب المواطن بالبحث حول تاريخ نزول حساب المواطن بعد التسجيل بنجاح، فهو عبارة عن دعم شهري توجه الحكومة السعودية لفئات محددة من الشعب السعودي، هذه الفئات تنطبق عليها شروط حساب المواطن، وقد تأثرت بشكل كبير بحركات الإصلاح التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة، لذلك حرصت الحكومة على إعادة توجه المنافع لهذه الفئات المستحقة؛ وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

متى ينزل حساب المواطن بعد التسجيل

لعل من أهم الأسئلة التي تدور في أذهان المستفيدين من دعم حساب المواطن هو متى ينزل حساب المواطن بعد التسجيل في حساب المواطن بنجاح، وفي هذا الصدد حدد برنامج حساب المواطن موعد ثابت ومحدد لنزول حساب المواطن بشكل شهري، وهو اليوم العاشر من مطلع كل شهر ميلادي، ولكن قد يحدث تقديم أو تأخير في تاريخ نزول حساب المواطن؛ وهذا يرجع لأن يوم الصرف يصادف يوم العطلة الأسبوعية.

تاريخ نزول حساب المواطن

تم تحديد تاريخ نزول حساب المواطن من قبل الجهات المختصة لكافة أشهر العام؛ حيث يتم الصرف في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وفي بعض الأحيان يتم الصرف في اليوم التاسع، وذلك في حالة وافق اليوم العاشر يوم الجمعة العطلة الأسبوعية، كما يتم صرف دفعة حساب المواطن في اليوم الحادي عشر إذا وافق يوم الصرف يوم السبت، وفيما يلي موعد صرف دفعات حساب المواطن 1442:

دفعة حساب المواطن تاريخ نزول حساب المواطن كم باقي على نزول حساب المواطن شهر شوال 1442 الخميس 10 /6 /2021 م 24 يوم شهر ذو القعدة 1442 الأحد 11 /7 /2021 م 55 يوم شهر ذو الحجة 1442 الثلاثاء 10 /8 /2021 م 85 يوم

استعلام حساب المواطن برقم الهوية

أتاح برنامج حساب المواطن للمستفيدين من الدعم المخصص إمكانية استعلام حساب المواطن برقم الهوية والتعرف على تاريخ نزول حساب المواطن، والتحقق من الأهلية، وذلك من خلال الخطوات التالية:

زيارة البوابة الإلكترونية ca.gov.sa. التسجيل في حساب المواطن وتسجيل بيانات الحساب. الانتقال إلى قائمة حسابي. النقر على استعلام برقم الهوية.

في النهاية نكون قدمنا خطوات استعلام حساب المواطن برقم الهوية للتعرف على تاريخ نزول حساب المواطن، وقدمنا إجابة وافية على تساؤل متى ينزل حساب المواطن بعد التسجيل.