العفو الدولية: الهجمات الإسرائيلية المباشرة على المدنيين جرائم حرب

جدة - نرمين السيد - وأضافت المنظمة، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، أن هناك تقارير مقلقة تدل على وجود أنماط سابقة من القوة المفرطة ضد الفلسطينيين، مؤكدة أنه على المجتمع الدولى اتخاذ موقف حازم ضد تجاهل إسرائيل المستمر والصارخ لحياة الفلسطينيين.

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