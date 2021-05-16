أبوظبى تشارك فى معرض سوق السفر العربى

جدة - نرمين السيد - تشارك دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبى فى الدورة الثامنة والعشرين من معرض سوق السفر العالمى 2021، أكبر حدث حضورى للسفر والسياحة منذ انتشار جائحة كوفيد-19. والذى يُقام هذا العام بنسخة هجينة فى مركز دبى العالمى للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة الممتدة من 16 حتى 19 مايو الجارى على أن يتم إطلاق الحدث بالنسخة الافتراضية بعد انتهاء فعاليات المعرض، خلال الفترة من 24 وحتى 26 مايو 2021.





وتماشيا مع شعار هذا العام "فجر جديد للسفر والسياحة"، يسلّط المعرض الضوء بشكل رئيسى على سبل إعادة تنشيط قطاعى السفر والسياحة. وستكشف دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبى خلال المعرض عن خططها لاستئناف الأنشطة السياحة فى إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى الحملات والمبادرات التى تستعد الدائرة لإطلاقهما خلال موسمى الصيف والشتاء المقبلين.

وقال على حسن الشيبة، المدير التنفيذى لقطاع السياحة والتسويق فى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "نتطلع إلى مشاركتنا فى معرض سوق السفر العربى وما يمثله من فرصة رائعة للتواصل مع رواد السفر والسياحة فى المنطقة، وبحث فرص تعاون جديدة لتنشيط القطاع السياحى وتحقيق التعافى الكامل".

وتابع : "طوال الفترة الماضية، بذل فريقنا فى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبى جهود حثيثة من خلال العمل المتواصل لإطلاق مبادرات كان لها الدور الأبرز فى إعادة تنشيط قطاع السياحة فى الإمارة مع ضمان الحفاظ على صحة وسلامة المقيمين والزوار. وبينما نستعد لإطلاق استراتيجيتنا الجديدة تزامناً مع الترحيب بالمزيد من الزوار من وجهات إضافية فى المستقبل القريب، نحن متحمسون لمشاركة خططنا وجدول أعمالنا مع رواد السفر والسياحة ووسائل الإعلام خلال فعاليات المعرض".

وتأتى مشاركة دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبى فى نسخة العام 2021 من سوق السفر العربي، استكمالًا للجهود التى تبذلها لتنشيط قطاع السياحة وانطلاقًا من التزامها دعم شركائها المحليين وأصحاب المصالح، إلى جانب كسب ثقة المستثمرين والسياح فى المنطقة وعلى الصعيد العالمي، من خلال سلسلة من المبادرات المبتكرة التى قامت بإطلاقها خلال الفترة الماضية وتشمل برنامج شهادة الأمان Go Safe الرائد، والذى يضمن التزام كافة الفنادق والمرافق والوجهات السياحية بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة العالمية. وفى سياق آخر، من المقرر أن يشهد المعرض بنسخته الحالية الظهور الأول لـ Wizz Air كشريك استراتيجى إلى جانب دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبى.

وخلال العام الماضي، وعلى الرغم من الظروف التى فرضها انتشار جائحة كوفيد-19، خطا أبوظبى خطوات متقدمة نحو إثراء عروضها السياحية، حيث شهدت العاصمة الإماراتية افتتاح عدد من المشاريع الجديد أبرزها فندق هيلتون أبوظبى جزيرة ياس، ومنطقة الحديريات الترفيهية، ومشروع المرتقب لافتتاح مجمع المطار الجديد.

الجدير بالذكر أن تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبى قيادة النمو المستدام لقطاعى الثقافة والسياحة فى الإمارة، كما تغذى تقدم العاصمة الاقتصادى، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل أوسع.

ومن خلال التعاون مع المؤسسات التى ترسخ مكانة أبوظبى كوجهة أولى رائدة، تسعى الدائرة لتوحيد منظومة العمل فى القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعى الثقافة والسياحة.