الأردن: جسر جوى لإغاثة فلسطين

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، قال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية، الدكتور حسين الشبلى، إن "طائرة إغاثية أردنية وصلت إلى فلسطين، فيما يجرى حاليًا الاستعداد لاستقبال طائرة إغاثية قادمة من المغرب سيتم تسييرها إلى فلسطين من خلال الجسر الجوى".

واستقبلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الأحد، طائرتين من المساعدات الانسانية مقدمة من المملكة المغربية، وبتوجيهات من الملك محمد السادس، لصالح الفلسطينيين للوقوف بجانبهم ضمن الظروف الراهنة.

وقال البيان الصادر عن الهيئة، إن الطائرتين تحملان مواد طبية وإغاثية، سيتم تجهيزها على شكل قوافل برية لإيصالها الى الضفة الغربية وقطاع غزة ومن خلال الهيئة، وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية.