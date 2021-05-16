كاتب إسرائيلى: ما تفعله حكومة تل أبيب بغزة «جرائم حرب»

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وأضاف «جدعون ليفى»، وهو أيضًا كاتب معروف بمعارضته لحكومة الاحتلال، خلال مقاله المنشور اليوم على موقع «هآرتس»: «نحن إسرائيليون، لذا يجب أن نناقش أولًا جرائم الحرب التى ارتكبناها، خاصة وأنّها تتراكم منذ العمليات الماضية إلى العملية الحالية».
وشنَّ كاتب المقال نقدًا لاذعًا على حكومة الاحتلال الإسرائيلى قائلًا: «أريد معرفة إذا ما كان الجانب الإسرائيلى يعرف حقًا ما يحدث فى القطاع أثناء العملية» مؤكدًا أنَّ الإسرائيليين لديهم ليس لديهم أدنى فكرة عما يحدث فى غزة، وليس لديهم أدنى فكرة عما يفعله الجيش نيابة عنهم.
وبحسب المقال فإن كاتبه وصف الصور التي تصله من العملية فى قطاع غزة بـ«البشعة»؛ مضيفًا: «بالأمس فقط وصلتنى حوالى 40 صورة تظهر جثث أطفال مشوهة، حصاد ليلة السبت فى غزة، لا يمكن السكوت عند رؤية هذه الصور؛ هذه الصور لا علاقة لها بالحروب».
ويختتم ليفى مقاله بـ«دماء عشرات الأطفال فى غزة تغطى الشوارع، ومعها جرائم الطيارين والجنود، لو أنَّ الطيارين فقط شاهدوا صور الأطفال الذين قُتلوا؛ ماذا سيكون رد فعلهم، سيقولون لم يكن هناك خيار؟، انتظروا يوم الجمعة السوداء الذى يظهر دائمًا فى نهاية الحروب على غزة، سيزيد من تحسين توازن الدم، الذى اتخذ بالفعل أبعادًا مروعة».
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