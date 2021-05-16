الإمارات: ندعم الجهود المبذولة للدفع بالسلام فى الشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - وقالت الهاشمى، فى كلمتها أمام الاجتماع الطارئ لوزراء منظمة التعاون الإسلامى المنعقد اليوم الأحد، إن الإمارات "تدعو إلى الوقوف الفورى للعنف والأعمال العدائية وهناك ضرورة للبدء فى عملية السلام وفق المبادرة العربية لإرساء الاستقرار".

وطالبت باتخاذ إجراءات فورية لوقف إطلاق النار ودعم استقرار الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، مشددة على ضرورة الحفاظ على الهوية التاريخية والقانونية للقدس.