تعرف على أسرع موقع شحن جواهر فري فاير FreeFire عن طريق ID في دقيقة واحدة

شحن جواهر فري فاير من خلال الموقع الرسمي أمر مهم جدا لكل شخص يريد احتراف لعبة فري فاير التابعة لشركة Garena، حيث نالت اللعبة شهرة واسعة بين جميع الفئات العمرية المختلفة خاصة الأطفال خلال العامين السابقين تماما كشهرة لعبة PUBG Mobile المعروف لدى الجميع وبالتأكيد لعبة هذه اللعبة أو على الأقل تعرف شخص قريب منك يلعب ببجي، لكن تتميز لعبة فري فاير بمزايا أكثر م ببجي من حيث المساحة المخصصة لتشغل اللعبة أو الرامات، وحرصا منا لتوفير طريقة رسمية تتمكن من خلالها شحن الجواهر بطريقة صحيحة دون تعرض حسابك للحظر لذلك سوف نشرح لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا الشهير ثقفني طريقة شحن جواهر فري فاير عن طريق معرف اللعبة الخاص بك من خلال الموقع الرسمي.

لعبة فري فاير واحد من أهم ألعاب الباتل رويال المعروفة وحالها كحال باقي الألعاب لديها العملة الخاصة بها التي يمكنك من خلالها شراء أي شيء من المتجر الخاص بلعبة سواء شراء ملابس أسلحة حيوانات ذخيرة وأشياء كثيرة متجددة باستمرار وهذه العملة تسمي بالجواهر والإنجليزية Diamonds، ولكي تتمكن من امتلاك هذه الجواهر لابد من شراءها لكت بطريقة شرعية حتى لا تتعرض للحظر من قبل اللعبة أو تعرض حسابك للسرقة من قبل المواقع غير الرسمية، لذلك يفضل شحن جواهر فري فاير من موقع Shop2game.

سنشرح لك خلال السطور التالية خطوات شحن الجواهر من هذه الموقع البسيط الذي يمكن لأي لاعب التعامل معه بسهولة فكل ما عليك هو تجهيز بطاقة الائتمان الخاصة بك ورقم ID.

توجه إلى رابط الموقع عن طريقة كتابة Shop2game لشحن جواهر فري فاير في محرك البحث جوجل. سيفتح الموقع الصفحة الرئيسية أختر الرمز الخاص بدولتك لكي تحدد نوعية العملة المستخدمة. أضغط بكل سهولة على لعبة فري فاير، ليطلب منك الموقع تسجيل الدخول سواء باستخدام معرف اللعبة الخاص بك أو بمن تريد شحن جواهر فري فاير له أو تسجيل الدخول باستخدام حساب Facebook، وأنصحك باستخدام رقم معرف اللعبة ID. حدد كمية المجوهرات التي تريد شحنها لحسابك. اختر أفضل طريقة دفع تناسبك حتي تتمكن من سداد قيمة الجواهر والحصول عليها. توجه لحسابك داخل اللعبة وسوف تجد أن الموقع أرسل الجواهر بالفعل، وهذا ما يميز موقع Shop2game الرسمي وهي المصداقية والسرعة.

فيديو شرح شحن جواهر فري فاير خطوة بخطوة