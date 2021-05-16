البيان الختامى للتعاون الإسلامى يدين الاعتداءات الإسرائيلية فى فلسطين

جدة - نرمين السيد - طالب وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامى، فى ختام اجتماعهم الطارئ الذى ترأسته السعودية، بالوقف التام والفورى لجميع الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين وممتلكاتهم.





وأدان بيان المنظمة الختامى بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية تجاه الشعب الفلسطينى، مشيرا إلى أنها تهدد المدنيين الأبرياء وتتسبب فى معاناتهم. كما لفت وزراء منظمة التعاون الإسلامى إلى عدم المساس بالمسجد الأقصى ووضعه القانونى والتاريخي، مع وضع حد لجميع الانتهاكات التى ترتكبها إسرائيل. واعتبر البيان جميع الإجراءات التى تمس القدس باطلة ولاغية، وأكد على أهمية الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة فى القدس. كذلك، حذر البيان الختامى من آثار تأجيج إسرائيل للحساسيات الدينية واستفزاز مشاعر الفلسطينيين، قائلا إن "إسرائيل بوصفها سلطة الاحتلال تتحمل مسؤولية تدهور الوضع".

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