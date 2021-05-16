من ساحة القديس بطرس.. البابا فرنسيس يطالب بوقف القتال فى إسرائيل وغزة

جدة - نرمين السيد - جدد البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان والكنيسة الكاثوليكية، دعوته إلى وقف القتال والعنف فى إسرائيل وغزة، قائلاً إنه "من غير المقبول إزهاق هذا العدد الكبير من أرواح الأبرياء خلال الأيام القليلة الماضية، ومن بينهم أطفال".





وفى عظته الأسبوعية بساحة القديس بطرس، اليوم الأحد، قال البابا فرنسيس: "أدعو للتهدئة، وأن يوقف من هم مسؤولون ضجيج الأسلحة، ويسلكون طريق السلام". وتابع بابا الفاتيكان: "لقى الكثير من الأبرياء حتفهم، وهناك أطفال من بينهم أيضا. هذا مروع.. غير مقبول. موتهم علامة على أن أناسًا لا يريدون بناء مستقبل، وإنما يدمرونه.. أتساءل إلى أين ستؤدى الكراهية والانتقام؟".

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