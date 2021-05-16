شركة لتنظيم الرحلات البحرية تلغي خط جديد ينطلق من إسرائيل.. بسبب الاضطرابات...

قررت شركة "رويال كاريبيان" لتنظيم الرحلات البحرية إلغاء خط جديد كان من المقرر أن ينطلق من إسرائيل إلى اليونان وقبرص اعتبارا من الشهر المقبل، وذلك بسبب مخاوف أمنية في المنطقة.
ويأتي ذلك بعد أن كان من المفترض أن تنطلق رحلات السفينة الجديدة "أوديسي أوف ذا سيز" التابعة للشركة من ميناء حيفا للمرة الأولى، بهدف الاستفادة من ممر للسفر تعكف الدول الثلاث على فتحه لخدمة المسافرين الذين تلقوا تطعيمات ضد فيروس كورونا.
وأشارت "رويال كاريبيان" في بيان لها، إلى أن "أوديسي لم تتمكن من استكمال الاستعدادات المطلوبة، بسبب الاضطرابات في إسرائيل والمنطقة"، في إشارة على ما يبدو إلى القتال في غزة والتوتر على حدود إسرائيل مع لبنان.
وأوضحت أن "السفينة ستقضي موسمها الافتتاحي في فلوريدا"، لافتة إلى أنها "لا تزال تأمل في العودة إلى هذه الوجهة الشعبية (إسرائيل) بسفنها في المستقبل".
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