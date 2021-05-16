الوظائف التعليمية بالسعودية تعرف على الأماكن والتخصصات المطلوبة للسعودين فقط

الوظائف التعليمية المطلوبة بالسعودية، تم الإعلان منذ قليل عن بعض الوظائف الشاغرة بالمدارس الأهلية والعالمية بالمملكة العربية السعودية، وهذه الوظائف خاصة بالمواطنين في المملكة العربية السعودية فقط، وفق شروط وضوابط تحددها كل مدرسة على حدة، لذلك تقوم كل مدرسة بتحديد التخصصات التي تحتاجها والشروط والعدد المطلوب، ومنذ تم الإعلان عن هذه الوظائف كثر البحث من قبل الراغبين في إيجاد وظيفة بالتعليم، عبر محركات البحث جوجل عن تفاصيل الخبر، وعن ما هي الأماكن والمدارس التي يتوفر بها أماكن شاغرة، وعن ما هي التخصصات المطلوبة والشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في التقديم في هذه الوظائف، لذلك من خلال هذا المقال وعبر موقع “ثقفني”، نقدم لكم بالتفصيل إجابات عن كل هذه التساؤلات.

الوظائف التعليمية بالسعودية

كانت المملكة العربية السعودية، قد اتخذت منذ فترة قراراً بتوطين الوظائف التعليمية، وهذا القرار انعكس بدوره على توفير العديد من الوظائف بالمملكة، وأصبح هناك احتياج لبعض التخصصات المطلوبة، ويوفر هذا القرار قرار توطين الوظائف التعليمية أكثر من 87 ألف وظيفة لأبناء المملكة، وذلك بعد أن أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قراراً وزارياً بتوطين الوظائف التعليمية، وهذا التوطين في المدارس الأهلية الحكومية والمدارس العالمية، مما انعكس على توفير بعض الوظائف، لذلك فجميع هذه الوظائف للمواطنين السعوديين فقط،

مدارس نهج الرواد الأهلية “شرورة” التخصصات المطلوبة:- رياضيات، فيزياء، علوم، أحياء، حاسب آلي، لغة انجليزية، إسلاميات، اجتماعيات، فنية وبدنية، تربية خاصة – توحد، تربية خاصة – إعاقة فكرية، تربية خاصة صعوبات تعلم، أخصائية تخاطب، علاج طبيعي. موعد التقديم:- التقديم متاح من الآن وحتى 01\06\2021. مدارس رياض الذكر الأهلية “الرياض” التخصصات المطلوبة:- مراقبة، وكيل رياض أطفال، رائدة نشاط، معلمات جميع التخصصات. الشروط:- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. حاصل على درجة البكالوريوس. خبرة لا تقل عن سنة. أن يكون قد أخذ لقاح ضد كورونا. موعد التقديم:- الاثنين بتاريخ 28\09\1442، 10\05\2021. مدارس التعلم النموذجية الأهلية “الرياض” معلمة دين، معلمة لغة عربية، معلمة لغة إنجليزية، رياضيات، كيمياء، فيزياء، اجتماعيات، علم نفس، اقتصاد منزلي، تربية فنية، أخصائية تخاطب، أخصائية علاج وظيفي، كل هذه الوظائف خاصة بالنساء فقط. موعد التقديم:- 24\09\1442 هجرياً الموافق 10\05\2021. مدارس المجد الأهلية “الرياض” معلمين جميع التخصصات، وكيل مرحلة، مرشد طلابي، محضر مختبر، رائد نشاط مدارس التربية الأهلية الرقمية بالرياض وظائف في جميع التخصصات للرجال. التقديم متاح من الآن وينتهي مع الانتهاء من العدد المطلوب. مدارس العناية الأهلية التخصصات المطلوبة:- وظائف تعليمية وإدارية للرجال والنساء في جميع التخصصات. موعد التقديم:- التقديم متاح من الآن وحتى الاكتفاء بالعدد المطلوب مدارس البيارق الأهلية بالرياض علوم، فيزياء، كيمياء، رياضيات، إنجليزي. مدارس الجيل الأهلية بالرياض قائد مدرسة، مشرف تربوي، وكيل، مرشد طلابي، معلم تربية إسلامية، معلم صفوف أولى، لغة عربية، رياضيات، إنجليزي، علوم، كيمياء، فيزياء، أحياء، اجتماعيات، حاسب آلي، تربية فنية، تربية بدنية، مساعد إداري، أمين مصادر تعلم، محضر مختبر، مبرمج، مصمم جرافك، كل هذه التخصصات للرجال والنساء ماعدا تخصص رياض أطفال نساء فقط. مدار أجيال الثريا العالمية بالرياض معلمات تربية إسلامية، لغة عربية، تربية فنية، تربية بدنية، نساء فقط مدارس الأكاديمية العصرية بحفر الباطن وكيل ابتدائي، معلم صفوف أولى، معلم لغة إنجليزية، لغة عربية، دراسات إسلامية، دراسات اجتماعية، رياضيات، علوم، فيزياء، أحياء، تربية فنية، تربية بدنية، حاسب آلي، تربية مهنية، مهارات حياتية.

الأماكن والتخصصات المطلوبة