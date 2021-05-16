تغيير في إجراءات سياسة الخصوصية الجديدة في تطبيق الواتساب وخطوات التحديث

تطبيق واتساب وفقاً للتحديث الجديد يعد من أ:ثر عمليات البحث الرائجة خاصة بعد بدء تطبيق وتنفيذ سياسة الخصوصية الجديدة، فقد أعلن تطبيق واتساب عن بدء تنفيذ خطة التقنية التي تم الاتفاق عليها وهي بدء تنفيذ سياسة الخصوصية والموافقة عليها ولكن هناك بعض التغييرات البسيطة التي سيقوم بها، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكافة متابعينا آلية سياسة الخصوصية الجديدة في التحديث الأخير لتطبيق الواتساب، بالإضافة إلى إننا نوضح من خلال هذا المقال الإجراءات التي تم تغييرها في التحديث الأخير، وخطوات تحديث تطبيق الواتساب.

تحديث تطبيق الواتساب:

بدء تطبيق الواتساب في تحديثه الأخير منذ ساعات وبدء العديد من مستخدمي التطبيق في تنفيذه وذلك بعد توضيح إدارة التطبيق لسياسة الخصوصية الجديدة، ومن الجدير بالذكر أن هذا التحديث الأخير شهد حالة من الجدل من قبل المستخدمين حول نشر الخصوصية على الفيس بوك بسبب الاتفاقية التي تم تعاقدها، وقد أوضحت الإدارة بيانات معينة سوف يتم مشاركتها نوضحها لكافة متابعينا

الدخول على متجر google play واختيار تطبيق الواتساب

اختيار تحديث التطبيق

فتح التطبيق

تظهر بشكل تلقائي التحديث الأخير وسياسة الخصوصية التي ترغب إدارة الواتساب في تطبيقها

يقوم المستخدم باختيار أيقونة أوافق

خطوات تحديث تطبيق الواتساب:تغيير إجراءات سياسة الخصوصية:

أوضحت الإدارة المسئولة عن التطبيق إنه في حالة عدم رغبة المستخدم في الموافقة على سياسة الخصوصية الجديدة، لن تقوم بإلغاء حساب المستخدم بل ستقوم بغلق المميزات التي يمكن الاستفادة منها بشكل تدريجي حتى يقتصر الاستخدام على المراسلات فقط ويتم غلق الحساب في النهاية.

فقد وجه تطبيق الواتساب في إدارته تحذير شديد اللهجة على المستخدمين إنه سيتمكنون من استخدام التطبيق لعدة أسابيع، وذلك بعد تفعيل التحديث الأخير قبل أن يبدأ في إرسال الإشعارات بشكل مستمر لتذكير المستخدم بسياسة الخصوصية، ولفت الإشارة إلى إنه في حالة عدم رغبة المستخدم في التحديث سيتم خفض الوظائف التي يوفرها للمستخدمين.

التطبيقات البديلة لتطبيق الواتساب:

تنوعت العديد من التطبيقات التي ظهرت مؤخراً كبدائل لتطبيق الواتساب خاصة بعد حالة الجدل التي شهدتها في الفترة الأخيرة، ومن ضمن هذه التطبيقات (سيجنال – تيلجرام – سناب شات – انستجرام)، وغيرها من التطبيقات وأشار إلى إنها تتميز بالخصوصية والأمان ونفس مميزات تطبيق الواتساب.