التعاون الإسلامى تدعو لتحرك دولى لإرغام إسرائيل على دفع تعويضات

جدة - نرمين السيد - دعت منظمة التعاون الإسلامى، المجتمع الدولى إلى الوفاء بالتزاماته واتخاذ تدابير وإجراءات لإجبار إسرائيل "على الالتزام بواجباتها كسلطة احتلال بما فيها ضمان الحماية للسكان الفلسطينيين".





وأدان البيان الختامى للمنظمة بأشد العبارات الاعتداءات الوحشية التى تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى، داعيا الدول الأعضاء إلى تقديم كل أشكال الدعم والإسناد للشعب الفلسطينى لتعزيز صموده على أرضه. كما دعا إلى تحرك قانونى دولى، عبر المحاكم الدولية المتخصصة ومختلف أجهزة الأمم المتحدة لإرغام إسرائيل لدفع التعويضات المادية والمعنوية اللازمة عن الأضرار التى ألحقتها بالبنى التحتية الفلسطينية والممتلكات العامة والخاصة.

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