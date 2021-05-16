مفتي روسيا: القدس مدينة السلام وطرد المسلمين من منازلهم استفزاز

قال رئيس مجلس شورى المفتين لروسيا، الشيخ راوي عين الدين، إن عمليات طرد المسلمين ومن بينهم المرضى والأطفال من منازلهم وتركهم بلا مأوى، لا يمكن اعتباره إلا أنه استفزاز.
وأشار عين الدين إلى أن القدس مدينة السلام ومدينة أصل الديانات الإبراهيمية الثلاث: اليهودية والمسيحية والإسلام، ومقدساتها.
وتطرق إلى الأحداث المأساوية التي تجري في القدس وقطاع غزة، وقال من على منبر المسجد الجامع بموسكو: "عشية العيد، اشتعلت النيران في الأراضي المقدسة، ومن غير الممكن ألا تشعر بألم في النفس عند مشاهدة ما يجري هناك، حيث تشتعل نيران الكراهية في أرض القدس المباركة".
وتابع المفتي: "إن الاستخدام غير المتكافئ للقوة، والقتال ضد السكان المدنيين العزل، وعرقلة أداء الناس لعباداتهم أمور تستحق كل الإدانة، وندعو الى البحث عن سبل للحوار والسلام وليس العداء والدمار".
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