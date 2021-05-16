رخصه القيادة الرقمية وكيفيه الحصول عليها علي الجوال بكل سهوله

رخصه القيادة الرقمية من اهم الخدمات التي أطلقتها وزاره الداخلية السعودية والتي أعلنت عنها عبر الصفحة الرسمية والشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة والتي تقدمها الوزارة بالتعاون مع منصة ابشر، حيث أعلنت الوزارة أيضا عن الخدمات الجديدة عبر ابشر والتي أطلقتها أيضا الوزارة حديثا كما أعلنت أيضا عن هويه مقيم رقميه وكيفيه تفعيلها علي الجوال بكل سهوله من خلال ابشر أفراد كما تعمل الوزارة علي تقديم جميع الخدمات الكترونيا من خلال المنصات والتطبيقات الخاصة بالوزارة كما تعمل أيضا علي رؤية المملكة 2030 والتي تهدف التحول الرقمي والتكنولوجي داخل المملكة نظرا لتطور وسائل الاتصال بين الأفراد، والآن سوف نقوم بشرح الخدمة بالتفصيل مع كيفيه الحصول عليها الكترونيا من خلال هذه المقالة.

رخصه القيادة الرقمية

أعلنت الوزارة بإطلاق الخدمة بالتعاون مع منصة ابشر وذلك عن طريق ابشر أفراد والتي تتيح لك رخصه قياده إلكترونية علي جوالك ويتم تفعيلها لك والتي تتضمن اسم المستفيد باللغة العربية واللغة الانجليزية وتاريخ انتهاء الرخصة بالإضافة ألى تاريخ الميلاد بالتقويمين الميلادي والهجري، كما أعلنت الوزارة انه يمكن استخدام الرخصة الرقمية والسير بها واستخدامها عند التحقيق المروري بدلا من الرخصة الورقية.

مميزات الرخصة الرقمية

كما أعلنت الوزارة عن مميزات الرخصة الرقمية عبر صفحتها والتي سوف نشرحها لكم من خلال الأتي:

الرخصة تتضمن رمز الاستجابة السريعة.

يمكن تنزيل نسخه للرخصه علي الهاتف الذكي والاستفادة من دون تحميلها ثانيه ودن اتصال بالنت.

تهل الرخصة عمليه التحقق من صلاحيتها في حاله عدم عمل اصل الرخصة.

خطوات تفعيل رخصه القيادة الرقمية

كما أعلنت وزاره الداخلية بالتعاون مع منصة ابشر علي تقديم الخدمة الكترونيا والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم من خلال النقاط الأتية والتي يجب اتباعها لنجاح الخدمة معك: